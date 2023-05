Germania: Steinmeier, dobbiamo cercare sicurezza da Russia, non la troveremo con questa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora, ha proseguito il presidente tedesco, con l'invasione dell'ex repubblica sovietica, Putin sta rischiando “la completa rovina politica economica e sociale del suo stesso Paese”. Tuttavia, quando si guarda alla storia dei rapporti con la Russia, “si deve guardare più indietro”. In Germania e in Europa, “molti” desideravano stabilire un sistema di sicurezza europeo, “con il coinvolgimento prima dell'Unione Sovietica e poi della Russia”, sin dall'Atto finale di Helsinki del 1975. Per Steinmeier, il titolare del Cremlino “ha annientato tutti questi sforzi” e “la speranza che in Europa possiamo costruire la pace con la Russia di Putin è fallita”. Il presidente tedesco ha, infine, sottolineato come, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, “dobbiamo tutti pensare e agire in maniera diversa. Dobbiamo cercare sicurezza dalla Russia, ma nel lungo periodo non troveremo sicurezza reciproca con questa Russia”. (Geb)