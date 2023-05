Casa: protesta studenti contro caro affitti, ieri presidio anche a Roma Tre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare Rotta "ieri ha messo le tende anche a Roma Tre" contro il caro-affitti, "abbiamo cercato di capire lo stato delle cose sullo studentato di Roma Tre a Valco San Paolo che si trova in via della Vasca Navale inaugurato da Zingaretti e il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, due anni fa, nel 2021". Lo hanno detto alcuni studenti nel corso della manifestazione di oggi sotto la sede della Regione Lazio a Roma. "Inizialmente avevano detto che la mancata apertura era dovuta agli allacci di luce e gas e che avrebbero risolto - hanno spiegato -. Ma ora abbiamo scoperto che dei 200 posti annunciati ne sono disponibili solo 40, questo perché i lavori non sono andati avanti. Attendiamo che le cose cambino", hanno concluso. (Rer)