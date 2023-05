Usa-Paesi Bassi: Blinken sente omologo, focus su Ucraina e Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, ringraziandolo per il sostegno dei Paesi Bassi alle procedure di evacuazione dei cittadini statunitensi dal Sudan. Il capo della diplomazia Usa ha anche ringraziato la controparte per il sostegno garantito all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Le parti hanno anche discusso l’attuale contesto di sicurezza in Europa e nella regione indopacifica, ribadendo la necessità di garantire la stabilità nello stretto di Taiwan. (Was)