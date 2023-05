Ucraina: Zelensky, Europa ha atteso un momento in cui tutti i leader agissero unitamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa ha atteso a lungo un momento come quello attuale, in cui i leader agissero uniti “al 100 per cento”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento al vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa a Reykjavik, in Islanda. “Siamo europei e agiamo al massimo della nostra forza quando si tratta di proteggere il nostro modo di vivere”, ha detto il capo dello Stato ucraino. “Un anno fa non eravamo in grado di abbattere molti missili” ma ora, se Kiev è in grado di farlo, è grazie a questa unità, ha spiegato Zelensky. (Res)