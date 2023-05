Trasporti: Pittalis (FI), adeguare la mobilità della Sardegna a partire dalla rete ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ del tutto legittimo che la Sardegna abbia, come il resto d’Italia, la possibilità di avere quelle infrastrutture che permettano ai suoi abitanti di muoversi senza alcun disagio”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, secondo cui "è necessario adeguare la mobilità nell’isola a partire da una rete ferroviaria moderna e che arrivi tutte le città, compresa Nuoro, che è ancora l’unico capoluogo ad oggi non servito da questo servizio. Il governo ha dato la sua disponibilità per valutare e rendere possibile questo tipo di mobilità garantendo così il principio di insularità tutelato dalla Costituzione, ma soprattutto per fare in modo che i cittadini della Sardegna non vengano considerati di serie b”, conclude. (Com)