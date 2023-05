Maltempo: M5s, vicinanza a popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle esprime "tutta la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal violento nubifragio che in queste ore si è abbattuto in diversi territori dell'Emilia-Romagna costringendo centinaia di persone ad evacuare dalle proprie abitazioni a causa di frane ed esondazioni". Lo affermano in una nota i coordinatori del Movimento 5 stelle per l'Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi, e i coordinatori provinciali Michela Montevecchi (Bologna), Massimo Bosi (Ravenna), Mauro Frisoni (Forlì-Cesena) e Mariano Gennari (Rimini). La stima dei danni "è ancora incalcolabile, ma chiediamo sin d'ora l'intervento del governo con un consistente stanziamento di risorse volte a sostenere e a dare ristoro a tutti i cittadini coinvolti", aggiungo i coordinatori regionali e provinciali, preoccupati per "la ricorrente frequenza con cui questi eventi continuano a colpire e martoriare la nostra terra. Dobbiamo agire per evitare che questa diventi una nuova normalità. Rinnoviamo un profondo ringraziamento all'intera macchina dei soccorsi che si è immediatamente attivata e continua a lavorare in queste ore per aiutare chi si trova in difficoltà scongiurando il peggio", concludono. (Com)