- Oggi "ho avuto il piacere di incontrare la Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. È stato un incontro molto cordiale, in cui abbiamo convenuto di continuare a collaborare per rafforzare la tradizionale amicizia tra lo Stato d'Israele e il Partito democratico", ha scritto l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar. (Res)