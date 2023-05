Roma: CG, approvate in Assemblea capitolina modifiche a Regolamento taxi e Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Quest'oggi abbiamo approvato in Assemblea capitolina la delibera che modifica in alcune parti il Regolamento vigente sui taxi e Ncc". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini della lista Civica Gualtieri sindaco Giorgio Trabucco ed Elisabetta Lancellotti. "Dopo un proficuo lavoro tra commissione Mobilità, Assessorato e le diverse associazioni di categoria - aggiungono - il nuovo Regolamento apporta delle modifiche importanti il trasporto pubblico non di linea, soprattutto per quanto riguarda le indicazioni in caso di malattia o morte dei titolari di licenza, con un iter semplificato e più agevole per la trasferibilità della licenza, anche in caso di erede minorenne. Nel precedente Regolamento, infatti - spiegano Trabucco e Lancellotti - nel caso di improvvisa e grave invalidità del titolare si perdeva la licenza, mentre con le nuove indicazioni si dà la possibilità di cederla in eredità, sia se l'erede è minorenne ma anche, in caso di non disponibilità momentanea o definitiva di eredi, di darla a terzi". (segue) (Com)