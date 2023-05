Roma: CG, approvate in Assemblea capitolina modifiche a Regolamento taxi e Ncc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stesso discorso - proseguono i consiglieri capitolini - vale in caso di morte del titolare di licenza, con delle tempistiche e delle modalità di azione che sono ora ben delineate nel Regolamento. Sono state previste inoltre delle misure più efficaci e rapide per sanzionare quei comportamenti scorretti e che creano disagi agli utenti penalizzando e mettendo in cattiva luce l'intera categoria. Siamo davvero soddisfatti del risultato che abbiamo portato a compimento con la modifica del Regolamento taxi e Ncc: ora abbiamo non solo una normativa più equa e rispettosa dei lavoratori, ma anche delle procedure più snelle e ben specificate, che non lasciano spazio ad errori di azione. Siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori, la nostra politica si fonda proprio su questo: poter agevolare tutti coloro che, nel rispetto delle regole, portano avanti mestieri usuranti e impegnativi come le categorie dei trasportatori di autoservizi pubblici non di linea", concludono Trabucco e Lancellotti. (Com)