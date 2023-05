Città metropolitana Roma: all'istituto Pertini di Genzano incontro con studenti su formazione e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della più ampia iniziativa "Europa in comune", la Città metropolitana di Roma, ha deciso di organizzare alcune giornate informative rivolte a studenti delle scuole superiori del territorio metropolitano per far conoscere le opportunità di formazione, lavoro, scambio interculturale a cui i giovani possono accedere attraverso i programmi europei. La prima tappa di incontri si è svolta a Genzano all'Istituto superiore "Pertini" alla presenza del vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna. Lo comunica, in una nota, la Città metropolitana di Roma Capitale. "Uno scambio con studentesse e studenti molto interessante che ha toccato argomenti che possono incidere sul futuro dei ragazzi", commenta il vicesindaco Sanna. "Dalle opportunità di Erasmus+ per i giovani - aggiunge - programma che incentiva gli scambi giovanili con l'obiettivo di coinvolgere e responsabilizzare i giovani affinché diventino cittadini attivi, alla conoscenza dello stile di vita europeo, alla presentazione sulle opportunità di mobilità lavorativa offerte da Eures Tms, che è stato implementato da Città metropolitana di Roma e da Capitale Lavoro e dalla rete Eures + e organizzazioni associate nel settore pubblico e privato per opportunità di mobilità professionale nell'Ue. Per questo la Città metropolitana di Roma ha aderito alle più importanti reti europee come Eurocities, Metropolis, Metrex e Cva, per tenere viva un supporto che possa garantire l'opportunità di trovare sbocchi lavorativi e formativi", conclude Sanna. (Com)