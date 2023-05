Roma: assessore Mobilità, bene nuovo regolamento taxi ed Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo regolamento comunale che disciplina l'esercizio del trasporto pubblico non di linea, approvato oggi dall'Assemblea capitolina "prevede un sistema sanzionatorio molto più efficace, incisivo e puntuale: viene eliminato il cosiddetto cumulo di sanzioni ed è sufficiente la prima infrazione per giungere alla sospensione della licenza". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "Ringrazio le forze di maggioranza e opposizione dell'Assemblea capitolina – aggiunge Patanè – per l'approvazione all'unanimità del nuovo regolamento Taxi-Ncc che, venendo incontro alle richieste delle categorie interessate, introduce importanti novità". (segue) (Com)