Casa: protesta contro caro affitti, studenti in Regione Lazio per incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di studenti in protesta contro il caro affitti sta per essere ricevuta dalla Regione Lazio. I manifestanti che da un paio di ore sono in presidio sotto la sede della giunta regionale a Roma - per una mobilitazione indetta a Roma insieme ad altre Regioni d'Italia - hanno chiesto un incontro con il presidente Rocca per discutere di un Tavolo permanente tra ministero dell'Università, ministero dei Trasporti, conferenza delle Regioni e organizzazioni studentesche. "È confermato il Tavolo in Regione e tra qualche minuto saliremo", ha spiegato una studentessa di Cambiare Rotta. La delegazione sarà ricevuta intorno alle 18.30. (Rer)