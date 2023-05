Università: M5s, presentata mozione con risposte concrete su caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro affitti "è una emergenza su cui è fondamentale in maniera celere e strutturata. Oggi abbiamo depositato alla Camera una mozione per fare in modo che il governo assuma impegni chiari e concreti nella direzione di un blocco dei rincari degli affitti, di investimenti negli alloggi, dell'incremento dei fondi a sostegno degli studenti fuori sede. Servono azioni per assicurare il conseguimento dei target Pnrr e per renderne strutturali i risultati, ma anche per rivedere i bandi per il diritto allo studio per una maggiore tutela agli studenti fuori sede, riconoscendo loro un importo maggiore di borsa di studio, anche per superare le attuali diseguaglianze territoriali. Chiediamo poi di incrementare il numero di alloggi e il Fondo affitti degli studenti universitari fuori sede. Altra priorità è quella di potenziare la leva fiscale per incentivare la disponibilità di alloggi esentandoli dal pagamento dell'Imu e riducendo l'aliquota della cedolare secca, oltre ad altre agevolazioni. Insomma, quello che si deve creare è un ecosistema complessivo che consenta ai giovani di scegliere (e non essere obbligati) a studiare fuori sede e, nel caso, di poterlo fare eliminando le disuguaglianze enormi che oggi minano il diritto allo studio e fanno del nostro Paese uno dei fanalini di coda in Europa per il numero di laureati. Chiediamo al governo e ai partiti di opposizione di convergere e votare con noi questa mozione e dare una risposta unitaria e coerente a una generazione che pretende, a ragione, di poter esercitare il proprio diritto allo studio in maniera libera dal peso soffocante del costo degli alloggi". Lo affermano, in una nota, gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione a Montecitorio, Anna Laura Orrico, Antonio Caso, Gaetano Amato, Susanna Cherchi, firmatari della mozione insieme ai colleghi M5S Ilaria Fontana, Sergio Costa, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo, Chiara Appendino, Emiliano Fenu, Giorgio Lovecchio, Angela Raffa, Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Dario Carotenuto, Valentina Barzotti, Daniela Torto, Ida Carmina, Emma Pavanelli, Elisa Scutellà, Davide Aiello, Alessandro Caramiello, Carla Giuliano, Leonardo Donno, Riccardo Ricciardi, Andrea Quartini, Valentina D'Orso, Gianmauro Dell'Olio, Stefania Ascari, Pasqualino Penza, Carmen Di Lauro, Raffaele Bruno, Francesco Silvestri, Vittoria Baldino. (Com)