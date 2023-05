Giustizia: Lopreiato (M5s), su procedibilità si rischia ennesima occasione mancata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come da consolidata tradizione, anche il ddl del governo sulla procedibilità d'ufficio prende le mosse da una proposta del Movimento cinque stelle, ormai ci siamo abituati. Purtroppo però la vostra è una copiatura parziale, perché mossi dall'insipienza o dall'incuria, tralasciate sempre le nostre proposte migliorative. E' un vero peccato". Lo ha detto la senatrice Ada Lopreiato, capogruppo M5s in commissione Giustizia al Senato, nella discussione generale sul disegno di legge su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza. "Se, come dite anche voi della maggioranza - ha aggiunto - l'obiettivo è quello di sanare un vulnus della riforma Cartabia, perché in commissione avete bocciato i nostri emendamenti che sanerebbero ulteriori difetti di quella riforma? Abbiamo proposto di equiparare nuovamente il patteggiamento alla sentenza di condanna, facendolo così rientrare nell'applicazione della legge Severino sull'incandidabilità dei condannati, e di sopprimere quell'abominio giuridico del concordato in appello; volevamo perfezionare l'intervento sulla procedibilità per reati odiosi che devono sempre essere procedibili d'ufficio, perché non si può imporre alle vittime l'onere aggiuntivo di esporsi andando a denunciare; abbiamo previsto la procedibilità d'ufficio per chi, sottoposto a misure di prevenzione personale, è accusato di stalking o violazione di domicilio aggravata. Niente, tutto respinto in commissione. Con buona pace della vostra presunta fermezza e dei vostri slogan a difesa delle donne vittime di violenza. Speriamo - ha concluso Lopreiato - in un virtuoso ripensamento in aula, altrimenti sarà l'ennesima occasione mancata".(Rin)