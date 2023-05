Roma: M5s, mentre Gualtieri e Rocca litigano su Ztl cittadini aspettano di conoscere loro sorte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Ztl fascia verde "mentre il sindaco Gualtieri e il presidente della Regione Rocca si rimbeccano e rimpallano responsabilità, i romani attendono di sapere cosa dovranno fare". Lo dichiara, in una nota, il rappresentante del Movimento 5 stelle al Consiglio nazionale per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "Mentre la giunta di Gualtieri - spiega Ferrara - promette e assicura di lavorare alacremente alle modifiche della Ztl, in un clima di attesa e da stadio Ztl si e Ztl no, con le opposizioni che incalzano e cercano lo scontro, a che punto siamo? Perché se è vero che la Fascia verde è provvedimento giusto per la salute dei cittadini, facilmente si trasforma in uno strumento ingiusto ed iniquo laddove le misure non siano effettivamente pensate per il bene dei cittadini ed in grado di garantire loro l'esercizio pieno dei loro diritti". (segue) (Com)