Israele: commissione Finanze approva la finanziaria per il 2023-2024

- La commissione Finanze della Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato il bilancio dello Stato biennale per il 2023 e il 2024, dopo un burrascoso dibattito durato quasi 15 ore. Lo riferiscono i media locali. La prossima settimana, la finanziaria sarà esaminata dalla plenaria in parlamento. Il programma di spesa prevede un budget di 484 miliardi di shekel (132 miliardi di dollari) per il 2023, che salirà a 514 miliardi di shekel (140 miliardi di dollari) nel 2024. Il disegno di legge stabilisce anche come verranno erogati i fondi e include il controverso fondo per l'imposta sulla proprietà, che ha scatenato uno sciopero e minacce di impugnazione all'Alta corte da parte di molti comuni. Il piano del governo vedrebbe la redistribuzione delle entrate fiscali sulla proprietà dai comuni più ricchi a quelli più poveri. (Res)