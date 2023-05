Usa: governo annuncia procedimenti contro persone coinvolte in furto di tecnologie sensibili per conto di Russia, Cina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato cinque nuovi procedimenti penali nei confronti di altrettante persone accusate di aver rubato o riallocato illegalmente tecnologie e materiali critici statunitensi per conto dei governi di Russia, Cina e Iran. I provvedimenti, annunciati dall’assistente del procuratore generale Usa per la sicurezza nazionale, Matthew Olsen, rappresentano le prime misure prese dalla task force istituita all’interno del dipartimento per contrastare i tentativi di acquisire illegalmente tecnologie statunitensi “da parte di nazioni straniere ostili, al fine di rafforzare i propri regimi autoritari e facilitare gli abusi dei diritti umani perpetrati dai loro governi”. Olsen ha affermato che le autorità statunitensi hanno già effettuato quattro arresti, ma che alcuni degli imputati sono ancora latitanti. Il primo caso è stato avviato in California, nei confronti di un cittadino cinese che in passato ha lavorato in Apple come ingegnere. L’uomo, Weibao Wang, avrebbe rubato “migliaia di documenti contenenti codici per software e hardware relativi alla tecnologia di Apple per la guida autonoma”, e ora lavorerebbe presso una azienda concorrente con sede in Cina. (segue) (Was)