Usa: governo annuncia procedimenti contro persone coinvolte in furto di tecnologie sensibili per conto di Russia, Cina e Iran (2)

- Il secondo caso è stato avviato a New York, sempre nei confronti di un cittadino cinese che sarebbe coinvolto in uno schema criminale teso ad utilizzare una società cinese, già soggetta a sanzioni da parte del Tesoro Usa, per fornire all’Iran materiali utilizzati nella produzione di armi di distruzione di massa. L’uomo, Xiangjiang Qiao, è attualmente latitante e si troverebbe in Cina. Qiao avrebbe aiutato a rifornire l’Iran di grafite isostatica, utilizzata nella produzione di ugelli per razzi e ogive per veicoli di rientro nei missili balistici intercontinentali. “Questi provvedimenti dimostrano ancora una volta il nostro impegno per impedire che tecnologie critiche di matrice statunitense finiscano nelle mani di avversari stranieri, come Russia, Cina e Iran: non tollereremo alcuna violazione della legge, tesa ad aiutare regimi autoritari all’estero a portare avanti attività che mettono a rischio la nostra sicurezza nazionale”, ha detto Olsen. Il terzo caso è stato avviato sempre in California nei confronti di Liming Li, ingegnere informatico arrestato il mese scorso per aver rubato segreti industriali. Nel quarto caso, avviato a New York, un cittadino greco è stato accusato di aver acquisito una decina di tecnologie sensibili per conto del governo russo. L’uomo, Nikos Bogonikolos, è stato arrestato a Parigi la scorsa settimana, e gli Stati Uniti si stanno muovendo per chiedere l’estradizione a fronte di accuse per cospirazione e traffici illegali. Il quinto caso, infine, è stato avviato in Arizona nei confronti di due cittadini russi, arrestati il mese scorso per aver partecipato ad uno schema criminale teso a fornire componenti e dispositivi elettronici a compagnie aeree russe sottoposte a sanzioni da parte della comunità internazionale. (Was)