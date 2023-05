Economia: Stallone (Adepp e Enpab), pensionati che continuano a lavorare aumentati del 160 per cento in 16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi 16 anni i professionisti che continuano a lavorare nonostante siano in pensione sono aumentati del 160 per cento, laddove invece l'aumento dei neoiscritti è sì e no del 26 per cento". Lo ha affermato Tiziana Stallone, vicepresidente Adepp e presidente Enpab, a margine della presentazione, al Salone del Risparmio a Milano, dell'Osservatorio Silver Economy Censis-Tendercapital 2023 "I longevi e il risparmio: valori e scelte". Le sfide per gli enti previdenziali, ha quindi proseguito, "sono quelle di assistere questa nuova platea sia in termini di gestione di risparmi, laddove la componente più fragile è quella giovanile. Vanno sostenuti nell'ingresso al lavoro con un welfare attivo con politiche ritagliate sul rafforzamento dei redditi e quindi gestione del risparmio laddove l'invecchiamento delle platee ci porta a guardare a una garanzia anche dell'assistenza in termini sanitari e in termini delle problematiche di un'età che avanza". "Ci sono delle riforme progressive all'interno dei sistemi previdenziali – ha in fine aggiunto - per rispondere al cambiamento delle platee. Sicuramente nei sistemi ancora in ripartizione e quindi le casse di previdenza privatizzate ci sono riforme che vanno ad estendere l'età pensionabile, che vanno a sostenere gli ingressi dei nuovi iscritti affinché questo flusso contributi prestazioni sia garantito. Laddove invece nei sistemi di nuova generazione di contributivo puro bisogna lavorare soprattutto sulla adeguatezza delle prestazioni previdenziali, a fronte dei neoiscritti sempre più fragili". (Rem)