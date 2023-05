Sanità: Maietta (Censis), condizione anziani positiva in Italia, ma welfare da monitorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La condizione dei longevi in Italia è positiva, sostanzialmente. Hanno il reddito certo con la pensione, la maggior parte ha la proprietà della casa e importanti risparmi in quota superiore alle generazioni precedenti e ai giovani". Lo ha detto Francesco Maietta, responsabile area consumer mercati privati istituzioni di Censis, a margine della presentazione, al Salone del Risparmio a Milano, dell'Osservatorio Silver Economy Censis-Tendercapital 2023 "I longevi e il risparmio: valori e scelte". "È vero – ha proseguito - che la sfida è quella del welfare. Si pensi che l'85 per cento degli anziani dice che nell'ultimo anno ha avuto più difficoltà ad avere prestazioni sanitarie. Di fronte all'erodersi del nostro welfare, quindi, rischiamo di pesare ulteriormente sulla spesa privata in particolare degli anziani. Quindi questo è uno dei temi da monitorare, insieme alla non autosufficienza, che è l'altro grande bisogno sociale che il welfare non copre. Sono aspetti che creano preoccupazione negli anziani e che dovrebbero diventare priorità anche sul piano della riflessione collettiva". "Il risparmio privato – ha concluso Maietta - è decisivo. Prima del Covid la spesa privata sanitaria era arrivata a 40 miliardi. Oggi gli anziani di fronte alle difficoltà del servizio sanitario evidentemente hanno, nel risparmio che hanno a disposizione, un riferimento fondamentale". (Rem)