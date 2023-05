Sardegna: lotta alle cavallette, vertice fra Regione, Laore e referenti Fao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vertice in videoconferenza domani mattina alle 10 sulla lotta alle cavallette, tra l'assessore dell'Agricoltura, Valeria Satta, il commissario di Laore, Gerolamo Solina, e i referenti della FAO collegati da Roma. Il tavolo sarà finalizzato ad un confronto e ancora di più ad una cooperazione fattiva con l’organismo internazionale. “La Regione Sardegna – spiega l’assessore Satta – è entrata nel circuito FAO per un'attività coordinata di lotta e informazione sulle locuste (locusta marocchina, Dociostaurus maroccanus) e sta collaborando attivamente con l'organizzazione per uno scambio continuo di informazioni e tecniche di soppressione. La FAO è l’organismo internazionale più accreditato sul tema poiché può vantare un'esperienza consolidata nella lotta contro le locuste, avendo iniziato l’attività di ricerca nel settore sin dal 1947. (segue) (Rsc)