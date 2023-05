Sardegna: lotta alle cavallette, vertice fra Regione, Laore e referenti Fao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La partecipazione della Sardegna a questa iniziativa – prosegue l’assessore dell’Agricoltura – evidenzia il nostro impegno nel combattere le infestazioni di locuste e proteggere le nostre colture agricole". La collaborazione con la FAO offre un'opportunità preziosa per la condivisione di conoscenze e l'apprendimento delle migliori pratiche nella lotta alle infestazioni acridiche. “L'implementazione dei suggerimenti e delle indicazioni degli specialisti della FAO può fornire alla Sardegna strumenti efficaci per affrontare le infestazioni in maniera più efficace” afferma ancora l’esponente della Giunta regionale. “Ciò potrebbe includere l'adozione di ulteriori strategie di monitoraggio, metodi di controllo biologico, l'uso di prodotti chimici selettivi o altre tecniche innovative. La lotta contro le locuste richiede una cooperazione globale e l'interazione con organizzazioni internazionali, come la FAO, è fondamentale per affrontare questa sfida comune", conclude l’assessore Satta. (Rsc)