Amministrative: Foti (Fd’I), soddisfazione per città conquistate da centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, ha espresso “piena soddisfazione per le città conquistate dal centrodestra in queste elezioni comunali, con un notevole successo di Fratelli d'Italia”. “L'appello – ha dichiarato Foti ai telegiornali – deve essere rivolto ai militanti, ai dirigenti, ma soprattutto agli elettori del centrodestra: dobbiamo fare in modo che un buon risultato ottenuto al primo turno diventi uno splendido risultato nelle città impegnate al ballottaggio tra quindici giorni". (Rin)