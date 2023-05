Latina: incendio in un magazzino a Fondi, nessuna persona coinvolta, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiamme all'interno di un magazzino nel Comune di Fondi, in provincia di Latina. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, in via Rene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Latina e la squadra territoriale dei pompieri di Terracina, a seguito di diverse segnalazioni al 112. L'incendio scoppiato all'interno del magazzino di circa 25 metri quadri e fatto prevalentemente di legno e altri materiali stava coinvolgendo una vettura, un motocarro a tre ruote e attrezzature varie. Non si registrano persone coinvolte. I vigili hanno avviato le operazioni di spegnimento valse a non far propagare le fiamme verso una abitazione adiacente al magazzino. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri intervenuti sul posto, sono stati effettuati dei controlli nell'area interessata per risalire alle cause che, al momento, non sono state ancora accertate.(Rer)