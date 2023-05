Amministrative: De Priamo (Fd'I), vittoria centrodestra, premiata azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "L'ottimo risultato del centrodestra alle elezioni amministrative conferma il radicamento e la credibilità della proposta politica della coalizione ed è l'ulteriore conferma del gradimento per l'azione che il governo Meloni sta portando avanti per il risanamento e il rilancio dell'Italia. Anche nel Lazio sono stati conseguiti ottimi risultati. Oltre alla vittoria del centrodestra nel comune di Latina, ci sono comuni, come Fiumicino e Pomezia, in cui dopo anni il centrodestra torna a governare la città. Augurando buon lavoro ai sindaci eletti e in bocca al lupo ai candidati a sindaco in attesa del ballottaggio, i risultati ci spingono a proseguire nella strada intrapresa per raggiungere gli obiettivi che, con i nostri programmi, ci siamo prefissati". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo.(Rin)