Ponte Stretto: Rampelli (Fd'I), rispettare architettura italiana, europea e mediterranea

- La Camera dei deputati ha approvato la proposta, contenuta in un ordine del giorno recepito dal governo al decreto sul ponte sullo Stretto di Messina, di "garantire al ponte sullo stretto di Messina un'identità culturale nazionale, europea e mediterranea. Al di là degli indispensabili requisiti statici e dell'impiego di tutte le più moderne tecnologie costruttive si sancisce quindi che l'opera diventi il simbolo del genio architettonico che ha strabiliato il mondo proprio partendo dalle conquiste strutturali e dalle soluzioni estetiche provenienti da quel quadrante geografico. L'indirizzo è quello di non fare copia e incolla di altri ponti e viadotti esistenti in ogni angolo del mondo, ma di creare un oggetto originale e ben inserito nel paesaggio e nella storia dei luoghi". E' quanto dichiara, in una nota, il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (Com)