Ue: Paesi pro-nucleare invocano piano d'azione per sviluppo dell'atomo

- I Paesi europei favorevoli al nucleare che si sono riuniti a Parigi hanno firmato una dichiarazione comune in cui lanciano un appello alla creazione di un piano d'azione per sviluppare una cooperazione sull'atomo. È quanto si legge nel comunicato stampa finale diffuso dal ministero della Transizione energetica di Parigi. Alla riunione hanno preso parte 16 Paesi, tra cui anche l'Italia in qualità di "osservatore" e il Regno Unito come "invitato speciale". "Il nucleare potrebbe fornire fino a 150 gigawattora di capacità elettrica entro il 2050 all'Unione europea", si legge nel comunicato, nel quale si prevedono dai 30 ai 45 nuovi reattori di "forte potenza", lo sviluppo di piccoli reattori modulari e 450 mila posti di lavoro. Un progetto che rappresenta circa "92 miliardi di euro per il Pil dell'Europa", si legge. (Frp)