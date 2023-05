Mali: massacro di Moura, premier Maiga accusa l'Onu di "spionaggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro maliano Choguel Maiga ha respinto un rapporto delle Nazioni Unite che accusa l'esercito e non meglio precisate "forze straniere" di aver ucciso almeno 500 civili nel villaggio centrale di Moura nel marzo dello scorso anno, accusando l'Onu di "spionaggio". In una dichiarazione rilasciata all'emittente statale "Ortm", Maiga ha affermato che il rapporto ha cercato di offuscare la reputazione delle forze di sicurezza maliane (Fama) e che nessuno può riuscire a far dubitare i maliani del loro esercito e della sua crescente forza negli ultimi mesi. Il premier maliano ha quindi annunciato di aver ordinato un'indagine sul presunto "spionaggio" dell'Onu, accusata di essere stata manipolata dalla "giunta francese". Nel frattempo, secondo quanto riferito dal sito web privato "aBamako", l'Alta autorità per le comunicazioni del Mali (Hac) ha condannato l'emittente televisiva francese "TV5" per le osservazioni del suo editore africano Ousmane Ndiaye sul rapporto delle Nazioni Unite, affermando che l'analisi è una "accusa dolosa" contro il Mali, il suo esercito e le sue autorità. La giunta del Mali ha sospeso le emittenti francesi "France 24" e "Rfi" nel marzo 2022 per aver denunciato presunti abusi da parte dell'esercito e dei mercenari russi nel Paese. (segue) (Res)