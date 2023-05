Mali: massacro di Moura, premier Maiga accusa l'Onu di "spionaggio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì scorso le Nazioni Unite hanno accusato l'esercito maliano e non meglio precisati combattenti "stranieri" di aver giustiziato almeno 500 persone nel marzo 2022 durante un'operazione anti-jihadista a Moura, nella regione di Mopti. In un rapporto pubblicato dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), quest'ultimo dichiara di avere "fondati motivi per ritenere" che almeno 500 persone, tra cui una ventina di donne e sette bambini, siano state "giustiziate dalle forze armate maliane e da personale militare straniero" tra il 27 e il 31 marzo 2022 in questa località di poche migliaia di persone abitanti. Gli esperti Onu affermano che le uccisioni sono avvenute durante un'operazione contro un gruppo jihadista e che, dopo uno scambio di colpi di arma da fuoco, gli abitanti del villaggio sono stati arrestati e uccisi, mentre decine di donne sono state stuprate. I non meglio precisati "militari stranieri" citati nel rapporto vengono descritti come "uomini bianchi in divisa che parlano una lingua "sconosciuta", con un riferimento piuttosto chiaro al gruppo paramilitare russo Wagner, presente nel Paese. Nel rapporto vengono inoltre citate dichiarazioni ufficiali maliane sulla presenza di "istruttori" russi che aiuterebbero i militari maliani nella lotta contro i jihadisti, oltre a commenti attribuiti al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov sulla presenza della società di sicurezza russa privata Wagner in Mali. Gli esperti Onu, prosegue il rapporto, hanno anche "ragionevoli motivi per ritenere che 58 donne e ragazze siano state vittime di stupro e altre forme di violenza sessuale", oltre a denunciare atti di tortura su persone che già arrestate in precedenza. Il rapporto si basa su un'indagine della divisione per i diritti umani della Missione di mantenimento della pace in Mali (Minusma). (Res)