Amministrative: Calandrini (Fd'I), a Latina abbiamo scritto vera pagina di storia

- "In provincia di Latina il centrodestra, con Fratelli d'Italia in testa, ha fatto registrare risultati davvero senza precedenti in questa tornata amministrativa. A Latina è stata eletta la prima donna sindaco nella storia della città, con una percentuale di preferenze che ha raggiunto il 70 per cento. Il centrodestra unito ha vinto in altri centri importanti, come Terracina ma anche in piccoli Comuni, come Bassiano, che rappresentano la peculiarità della provincia pontina. Gli elettori premiano la concretezza dell'esecutivo nazionale e indicano chiaramente la loro preferenza per la filiera di Governo. Il nostro è un lavoro che viene da lontano, che è stato maturato in anni di radicamento sul territorio, attraverso la militanza e la creazione di una classe dirigente professionale e attenta ai bisogni della gente. Un lavoro che ci ha premiato. Anche in questa tornata elettorale dobbiamo fare i conti con un alto astensionismo ma sono certo che la concretezza che caratterizzerà la nostra azione amministrativa saprà anche riavvicinare i cittadini alla politica". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio di palazzo Madama e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Latina.(Rin)