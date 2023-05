Ucraina: Meloni, diritto internazionale sotto attacco con guerra d’aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio d’Europa nasce per difendere i diritti fondamentali e il diritto internazionale, “valori che ora in Europa sono sotto attacco con la guerra d’aggressione russa in Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Reykjavik, in Islanda, dove partecipa al Consiglio d’Europa. “L’idea di un vertice che non si celebra dal 2005 è venuta proprio a Torino. Sono contenta che abbiamo avuto un ruolo in questo senso”, ha detto Meloni. “Se saltano le regole del diritto internazionale, questo accade ed è un mondo che non conviene a nessuno”, ha aggiunto. (Res)