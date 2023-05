Università: Lorenzin (Pd), da governo retromarcia su emendamento per nuovi alloggi, errore grossolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo commette ancora “un errore da ‘penna blu”, “ritirando all’ultimo momento l'emendamento che sbloccava 660 milioni del Pnrr per realizzare nuovi alloggi universitari e dare una risposta, seppur insufficiente, al caro affitti”. Lo ha dichiarato la senatrice del Partito democratico, Beatrice Lorenzin. “Si tratta – ha proseguito – di una retromarcia che alza non poche perplessità sull'operato dell'esecutivo, che con imbarazzo parla di ‘errore tecnico’, errore davvero grossolano che dilata ulteriormente i tempi di risposta ad un'emergenza che riguarda non solo gli studenti, ma anche le fasce della società più deboli". (Rin)