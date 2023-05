I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia: Calderoli, previste 58 audizioni in Commissione Senato, si parte martedì alle 11 - In merito al disegno di legge sull’Autonomia differenziata verranno audite "58 persone, si parte martedì alle 11 con le prime 15, poi si prosegue nel pomeriggio di giovedì. Ci sono rappresentanti istituzionali, Conferenza delle Regioni, Anci, Upi, governatori, sindacati, professori". Lo ha spiegato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a palazzo Madama, a margine dell’Ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali, dove si è parlato di Autonomia. (segue) (Rin)