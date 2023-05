I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: governo pronto ad autorizzare Eni e Repsol a esportare gas in Europa - Il Venezuela prevede di rilasciare una licenza il mese prossimo all'italiana Eni e alla spagnola Repsol per l'esportazione di gas naturale. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e presidente della compagnia petrolifera di Stato Pdvsa, Pedro Tellechea, parlando alla stampa. “Nei prossimi giorni finiremo di negoziare la licenza di esportazione di Gnl", ha detto Tellechea. “Eni e Repsol sono interessate a crescere nel settore del gas in Venezuela. Aspettavano da sette anni il permesso di esportare gas naturale liquefatto, che abbiamo appena concesso”, ha aggiunto. La data d'inizio delle esportazioni dipenderà dai tempi dell'investimento", ha precisato. Secondo il ministro, le due società europee vogliono portare il loro progetto Cardon IV, gestito congiuntamente, "alla sua capacità massima", che è di 1,3 miliardi di piedi cubi. Attualmente il giacimento pompa 580 milioni di piedi cubi di gas naturale per soddisfare la domanda domestica e industriale del Venezuela. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha accolto con favore l’annuncio. "Benvenuti agli investitori del mondo, il gas di cui hanno bisogno in Europa è in Venezuela", ha dichiarato. (segue) (Res)