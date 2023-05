© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Eln mette in pausa il dialogo di pace con il governo - L’Esercito di liberazione nazionale (Eln) della Colombia ha messo in pausa i colloqui di pace con il governo, a causa delle “contraddizioni tra le posizioni del presidente Gustavo Petro e la delegazione del governo” al tavolo dei negoziati. Lo ha dichiarato in un video il comandante Pablo Beltran, che guida la delegazione dell’Eln. “Il tavolo (dei negoziati) è in pausa a causa delle contraddizioni tra le posizioni di Gustavo Petro e la delegazione per il dialogo del governo. La delegazione dell’Eln ha tutta la volontà di continuare ma propone visioni condivise, non visioni unilaterali imposte”, ha dichiarato. (segue) (Res)