I fatti del giorno - America latina (4)

- Brasile: settore servizi in crescita dello 0,9 per cento a marzo - Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile è cresciuto dello 0,9 per cento su mese a marzo 2023. Su anno i servizi registrano invece un aumento del 5,8 per cento. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di statistica (Ibge), evidenziando che il settore ha chiuso il primo trimestre con una crescita del 5,8 per cento, mentre negli ultimi 12 mesi fino a marzo il volume di affari registra una crescita pari al 7,4 per cento. Con il dato di marzo il settore servizi si trova il 12,4 per cento al di sopra del livello registrato a febbraio 2020, mese di riferimento prima della pandemia di nuovo coronavirus. Il settore dei servizi aveva segnato un'espansione del 3,1 per cento a dicembre chiudendo il 2022 con una crescita dell'8,3 per cento rispetto all'anno precedente. (segue) (Res)