Migranti: De Corato, necessari controlli serrati nei confronti di tutti e che vengano registrati

- "Le operazioni volute dal Viminale intorno alle Stazioni, come abbiamo visto dal numero elevato di arresti degli ultimi mesi, hanno portato buoni risultati. Ora, però, è necessario che si effettuino serrati controlli nei confronti di tutti i migranti, in particolare sudamericani, che entrano nella nostra nazione. Soprattutto i migranti economici, ovvero coloro che non hanno particolari problemi politici o di guerre nei loro rispettivi paesi, è necessario che una volta entrati in Italia vengano registrati e ben controllati, onde evitare che poi delinquano recidivamente nelle strade delle nostre città". Lo comunica il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, riguardo alla notizia di un peruviano di 55 anni, con precedenti, arrestato sabato scorso fuori dalla Stazione Centrale per furto di cellulare ad una donna. (Com)