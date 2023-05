Libano: Bers, crescita economica dell'1 per cento nel 2023 a patto di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Libano crescerà dell'1 per cento nel 2023 se il Paese riuscirà a portare avanti il programma sostenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che “consentirebbe anche la ripresa dei negoziati con i partner internazionali”. Secondo l’ultimo rapporto “Regional Economic Prospects” della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), il Pil libanese “dovrebbe crescere del 3 per cento nel 2024, a condizione che lo slancio delle riforme acceleri”. A marzo scorso, la valuta locale era scesa a 131.500 lire per un dollaro sul mercato parallelo, secondo quanto riferito dal rapporto, dopo che a febbraio 2023 il Libano aveva adottato un nuovo tasso di cambio ufficiale di 15.000 lire per un dollaro. Ad aprile 2022, l’Fmi aveva raggiunto un accordo con il governo del Libano per erogare un maxi-prestito del valore di 3 miliardi di dollari spalmati in quattro anni. Il finanziamento mira a sostenere la strategia di riforma delle autorità per ripristinare la crescita e la sostenibilità finanziaria, rafforzare la governance e la trasparenza, aumentare la spesa sociale e per la ricostruzione. Per erogare il denaro, il Fondo aveva chiesto alle autorità libanesi di approvare delle riforme chiave, che però non sono state avviate. Il Libano continua a far fronte a una grave crisi economica e finanziaria che, dal 2019, ha portato a una svalutazione del 98 per cento della moneta locale.(Lib)