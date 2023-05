Abruzzo: Taglieri (M5s), attacco hacker porta rallentamenti in tutta la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sistema sanitario regionale rischia un blocco totale. Dopo l'attacco alla Asl1, con la pubblicazione della quasi totalità dei dati sensibili dei cittadini in possesso dei criminali, che hanno realizzato quanto minacciato nei giorni scorsi, si rischia l'effetto domino sulle altre province che, a ora, subiscono rallentamenti e consistenti pressioni. Gli uffici sono in allerta e i servizi in difficoltà, e più cittadini hanno segnalato malfunzionamenti e criticità nel comunicare con i Cup". Lo riferisce il consigliere regionale Francesco Taglieri (M5s). "La Asl2, quest'oggi, sembra particolarmente in affanno. Non è chiaro - spiega Taglieri - se i rallentamenti siano dovuti a iniziative di prevenzione o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, a un attacco frontale come quello subito dalla Asl 1". (segue) (Gru)