Usa: Tesoro annuncia sanzioni contro cittadino russo coinvolto in attacchi ransomware nel Paese

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Mikhail Matveev, cittadino russo coinvolto in attacchi informatici contro diverse infrastrutture critiche, aziende e agenzie per l’ordine pubblico negli Stati Uniti. Le misure, riferisce una nota, sono accompagnate da una incriminazione annunciata da due tribunali in New Jersey e nel distretto di Columbia. Separatamente, il dipartimento di Stato Usa ha annunciato una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto dell’uomo. “Gli Stati Uniti non tollereranno alcun attacco ransomware contro i nostri cittadini e le nostre istituzioni: i criminali informatici come Mikhail Matveev saranno puniti per le loro azioni”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Secondo le autorità statunitensi, Matveev rappresenta una “figura chiave” nello sviluppo e nell’utilizzo di noti ransomware come Hive, LockBit e Babuk, che in passato sono stati utilizzati per colpire dipartimenti di polizia, aziende, e infrastrutture critiche negli Stati Uniti. (Was)