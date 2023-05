Sudafrica-Singapore: firmati due protocolli per cooperazione nel digitale e nella formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica e Singapore hanno firmato due protocolli d’intesa oggi, in occasione della visita a Cape Town del primo ministro singaporiano, Lee Hsien Loong, e del suo incontro col presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Un memorandum riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e punta a rafforzare la cooperazione tra le rispettive agenzie digitali; l’altro ha per oggetto lo sviluppo delle competenze attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche nell’istruzione e nella formazione. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Singapore. Nella conferenza stampa congiunta tenuta con Ramaphosa dopo il colloquio nel palazzo presidenziale di Tuynhuys, Lee ha espresso soddisfazione per la crescita dei rapporti economici, sottolineando che l’interscambio commerciale è aumentato di oltre il 60 per cento dal 2018 e che la città-Stato del Sud-est asiatico ha investito quasi un miliardo di dollari singaporiani nel Paese africano, in una vasta gamma di settori tra cui l’agroalimentare, l’urbanistica, l’ospitalità, la logistica e l’innovazione tecnologica. Il premier è giunto in visita con una delegazione comprendente rappresentanti di 17 aziende di Singapore, che parteciperanno a breve a una tavola rotonda. (segue) (Res)