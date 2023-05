Sudafrica-Singapore: firmati due protocolli per cooperazione nel digitale e nella formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce la presidenza sudafricana, Ramaphosa ha evidenziato il comune interesse a promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e la prosperità, osservando che tra i due Paesi “c’è un significativo potenziale a sviluppare ulteriormente la partnership economica”, in particolare nella digitalizzazione, nella gestione dell’acqua, nella formazione, nella scienza e nell’innovazione. Nell’incontro, inoltre, si è discusso della partnership di dialogo tra il Sudafrica e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), di cui Singapore fa parte. La visita ha offerto anche l’occasione per ribadire le rispettive posizioni sulla guerra in Ucraina. Ramaphosa ha annunciato che sei leader di Paesi africani – Zambia, Senegal, Congo, Uganda, Egitto e Sudafrica – si recheranno in Russia e Ucraina nel tentativo di mediare una soluzione per porre fine al conflitto, confermando tuttavia che Pretoria non si schiererà in quella che ha definito “una sfida di fatto tra Russia e Occidente”. Lee ha detto che “la Carta delle Nazioni Unite deve essere rispettata” e “che un Paese non può invaderne un altro impunemente”. “Rimaniamo amici della Russia. Ma non possiamo approvare ciò che è stato fatto”, ha aggiunto. Lee, arrivato il 14 maggio, concluderà oggi i suoi impegni per poi proseguire il suo viaggio con una tappa in Kenya (17-19 maggio). (Res)