Veneto: avviato percorso per riqualificazione waterfront aree portuali Venezia e Chioggia

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, tramite un comunicato, ha reso noto di aver pubblicato il bando di gara "per l'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi di riqualificazione". "Passeggiare da Punta della Dogana fino a Sant'Andrea a Venezia o ammirare il tramonto dall'isola dei Saloni a Chioggia non sarà più un sogno. Stiamo, infatti, lavorando con tutte le istituzioni cittadine per valorizzare i waterfront portuali delle due città, con l'obiettivo di vedere le aree demaniali portuali sempre più connesse alla vita dei cittadini e alle attività urbane" ha dichiarato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, Fulvio Lino Di Blasio. "Punteremo ad aprire il porto alla città - ha aggiunto - a coniugare funzioni portuali e nuovi servizi urbani, andando a disegnare relazioni rinnovate con il tessuto urbano e con il fronte d'acqua e riqualificando il patrimonio architettonico e gli spazi aperti. Sarà richiesta particolare attenzione all'accessibilità e agli spazi di sosta dei veicoli, anche con la finalità di incrementarne il livello di fruibilità pedonale. Il tutto dialogando e integrandosi con progetti e iniziative in essere a livello cittadino". Sono 120 i milioni di euro stimati per la riqualificazione. (Rev)