Spagna: leader popolari chiede a Sanchez di non accordarsi con Bildu dopo elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto al presidente del governo, Pedro Sanchez, di impegnarsi a non accordarsi con Bildu nei Paesi Baschi e in Navarra dopo le elezioni del 28 maggio prossimo. Il premier spagnolo, nel suo intervento al Senato, ha accusato il partito d'opposizione di aver "sfruttato il terrorismo" durante il governo di Jose Maria Aznar dopo gli attentati dell'11 marzo 2004. Dopo aver affermato che la rinuncia di oggi alla candidatura con Bildu di 7 ex militanti dell’Eta è stata fatta per "convenienza elettorale", Feijoo ha ricordato a Sanchez che nelle sue liste ci sono altre 37 persone condannate per terrorismo. Il premier spagnolo ha osservato che la società ha sconfitto l'Eta ormai 12 anni fa, quando al governo c'era il socialista José Luis Rodriguez Zapatero e il ministro degli Interni era Alfredo Perez Rubalcaba. Sanchez ha poi nuovamente attaccato il Pp per la gestione degli attentati dell'11 marzo: "Chiunque voglia sapere fino a che punto è capace di spingersi il Pp con la sua mancanza di scrupoli nell'usare il terrorismo, il dolore delle vittime e le bugie ogni volta che si avvicinano le elezioni, deve solo ricordare l'11, il 12 e il 13 marzo". Nei giorni immediatamente successivi agli attacchi, i popolari avevano accusato l'Eta di essere responsabile delle stragi, dando poco credito alla pista del terrorismo islamico. (Spm)