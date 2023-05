Agroalimentare: Cia-Agricoltori al Masaf, avanti subito sull'Interprofessione unica per sostenere il settore olivicolo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivare a una Interprofessione unica e rappresentativa di tutte le organizzazioni agricole per sostenere, di più e meglio, il settore olivicolo italiano. Questo l'obiettivo della riunione dedicata, che si è tenuta oggi al Masaf, insieme al sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra. "Ringraziamo il sottosegretario all'Agricoltura per l'impegno con cui sta affrontando problematiche e sfide del comparto - ha detto il vicepresidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Gennaro Sicolo, intervenendo alla riunione-. Siamo favorevoli alla costituzione di un unico organismo interprofessionale dell'olio, che può contribuire in modo efficace e sostanziale al miglioramento e alla valorizzazione della filiera olivicola Made in Italy, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Inoltre, è uno strumento importante e necessario per potenziare le azioni di promozione dell'olio sia nei confronti dei consumatori che verso i mercati, nazionali ed esteri". "Auspichiamo, ora, tempi rapidi per la nascita di questa nuova Interprofessione -ha aggiunto Sicolo- che dovrà avere una rappresentanza ampia, equilibrata e coesa". (Com)