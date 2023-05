Tunisia: domani incontro tra presidente Saied e rabbino Bitan dopo attentato sinagoga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha invitato il capo della comunità ebraica del Paese, il rabbino Haim Bitan, a prendere parte a un incontro che si svolgerà domani nella sede presidenziale della capitale tunisina. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "The Times of Israel", secondo quanto riferito dall'emittente pubblica israeliana "Kan". L'invito arriva esattamente a una settimana dopo che un agente della Guardia nazionale (appartenente al ministero dell'Interno) in congedo, operante nel centro di Aghir, ha aperto il fuoco nella sinagoga di Ghriba sull'isola di Djerba, uno dei principali simboli dell'identità della comunità ebraica della Tunisia e meta del pellegrinaggio annuale in occasione della festività ebraica del Lag Ba'omer. (segue) (Res)