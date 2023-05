Tunisia: domani incontro tra presidente Saied e rabbino Bitan dopo attentato sinagoga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco contro la sinagoga di Ghirba, avvenuto lo scorso 9 maggio, è costato la vita a tre agenti della sicurezza, rispettivamente il generale di sicurezza nazionale Maher Arabi, 54 anni, il maresciallo della Guardia nazionale, Khaireddine Ellafi, 31 anni, l'ufficiale affiliato alle unità anti-terrorismo, Mohamed Abdelmajid Attig, 31 anni e due civili, i cugini Aviel e Benjamin Haddad, di 30 e 43 anni. La sinagoga di Ghriba, la più antica in Africa settentrionale, attualmente conta su una comunità ebraica di circa mille persone. Il suo nome, in arabo, significa "strana, straniera" ed è comune ad altre sei sinagoghe sparse per il Maghreb, tutte situate in luoghi isolati dai centri urbani. La sinagoga ha riaperto le porte ai visitatori ieri, lunedì 15 maggio, dopo essere stata chiusa quasi per una settimana in seguito all'attacco. (Res)