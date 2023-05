Francia: 57 per cento non crede ad annunci di Macron su taglio tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 57 per cento dei francesi giudica "non credibile" l'annuncio fatto ieri dal presidente Emmanuel Macron sul taglio di due miliardi di euro di tasse per le classi medie. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". L'86 per cento giudica positivamente la misura, mentre il 75 per cento afferma di non avere fiducia nel governo per prendere misure volte a "far vivere meglio" le classi medie. (Frp)