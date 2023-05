Pd: oggi al Nazareno giro di incontri Schlein con ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha avuto oggi un giro di incontri con alcuni ambasciatori, insieme al responsabile Esteri nella segreteria Pd, Peppe Provenzano, e al responsabile per gli italiani all'estero, Luciano Vecchi. Prima l'ambasciatore inglese Edward Llewellyn, con l'addetto politico Gerardo Kaiser. E poi l'ambasciatore israeliano Alon Bar, con il viceambasciatore Alon Simhayoff. E' quanto si legge in una nota del Pd. (Com)