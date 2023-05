Tunisia: sindacato giornalisti, condanna contro corrispondente “Mosaique Fm” è ingiusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Corte d'appello di Tunisi di inasprire a cinque anni di reclusione la condanna a un anno comminata nei confronti del giornalista dell'emittente radiofonica "Mosaique Fm" Khalifa Guesmi è “ingiusta” e rappresenta un chiaro esempio della politica di repressione della libertà di stampa e di espressione. Lo ha affermato il sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt), in un post sulla propria pagina Facebook diffuso poco dopo la sentenza della Corte d’appello. Il sindacato ha evidenziato come si tratti della sentenza in appello più severa mai emessa nella storia della stampa tunisina, anche “durante tutti i regimi dittatoriali” in Tunisia, indice del fatto che si stia sempre più impiegando il sistema giudiziario per “punire stampa e giornalisti”. Khalifa Guesmi era stato arrestato dall'unità investigativa sui crimini terroristici e poi rilasciato per alcuni giorni a marzo 2022, dopo essersi rifiutato di rivelare la sua fonte in merito a una notizia riguardante lo smantellamento di una cellula terroristica a Kairouan. A tal proposito, il sindacato ha affermato che la condanna emessa in virtù della legge antiterrorismo costituisce un “abuso di potere” e una strategia mirata che “viola le procedure e il diritto alla difesa” a danno dei giornalisti. Alla luce di queste considerazioni, il sindacato ha messo in guardia dal pericolo derivante dalla violazione della Costituzione e delle convenzioni internazionali firmate dallo Stato tunisino, così come delle leggi relative alla libertà di stampa, che pongono limiti nel perseguimento di giornalisti. Inoltre, Jnit ha invitato le forze sociali a unire gli sforzi per difendere "le conquiste della rivoluzione tunisina” annunciando l'organizzazione di una protesta giovedì 18 maggio davanti alla sede del sindacato.(Tut)